لحظة تفجير وانهيار 3 مداخن خرسانية عملاقة في أمريكا... فيديو

وأفادت قناة "On Demand News" على "يوتيوب" بأن المداخن الثلاث يبلغ ارتفاعها 236 مترا وتقع في إحدى أكبر محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الغرب الأمريكي.

يشار إلى أن المحطة أغلقت العام الماضي حيث أصبح الغاز الطبيعي بديلاً أرخص لتلبية احتياجات الطاقة في المنطقة.

وطالب دعاة حماية البيئة بإغلاق المحطة لاعتمادها على الوقود الأحفوري وكميات كبيرة من المياه، حيث تحرق نحو 24000 طن من الفحم يوميا منذ ما يقرب من 50 عاما.