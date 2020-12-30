جدتان تكتسبان شهرة بعد رقصة على أغنية شهيرة قديمة... فيديو

نشرت المستخدمة ميتزي مقطع فيديو على موقع تيك توك وهي تقدم رقصة في المطبخ مع صديقتها.

ويظهر مقطع الفيديو الجدتين وهما ترقصان وتغنيان على نغمات أغنية سليمان بيرك "cry to me". واشتهرت الأغنية في ستينيات القرن الماضي.

واكتسب الفيديو ملايين المشاهدات وآلاف المشاركات على مواقع تواصل مختلفة، حيث عبر المستخدمون عن امتنانهم لتقديم صاحبة الفيديو بعض التفاؤل في ظل هذه الأيام الصعبة.