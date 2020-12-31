سيارة تنجو بأعجوبة قبل أن يسحقها قطار... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة فارقة في حياة سائق سيارة، حيث نجا قبل لحظات من مرور قطار منطلق أمامه.

وتظهر في الفيديو السيارة تسير في طريقها قبل أن تنحرف فجأة عند ظهور قطار يقطع الطريق ليفصل بين السيارة والقطار المنطلق سنتيمترات معدودة.

يشار إلى أن الفيديو تم التقاطه في قرية موكينا بمقاطعة ويل الواقعة في ولاية إلينوي الأمريكية، وتم نشر الفيديو بوساطة قسم الشرطة.