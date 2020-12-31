سياح يطعمون الطيور بطريقة مدهشة... فيديو

يبحث السائحون عن وجهات سياحية تجمع بين مظاهر الحضارة الحديثة وجمال الطبيعة التي تعد الطيور جزءا منها.

ويعتاد السائحون على إطعام الطيور خلال رحلاتهم السياحية في الكثير من الأماكن حول العالم، ومنها الصين، التي يظهر مقطع فيديو قيام مجموعة من السائحات بإطعام طيور النورس بطريقة مدهشة.

Tourists in southwestern China’s Yunnan province were seen holding pieces of bread in their mouths to feed the seagulls. pic.twitter.com/uTrFe7s1B3 — SCMP News (@SCMPNews) December 31, 2020

ويظهر الفيديو قيام عدد من السائحات بوضع قطع الخبز في فهما والنظر إلى أعلى حيث تأتي الطيور وتلتقطه، أثناء قيامهم بجولة سياحية في مقاطعة "يونان" الصينية.