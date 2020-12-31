روبوتات غريبة تحتل الشاشات بفيديو راقص

أصبحت التكنولوجيا مستحوذة على العالم بأسره، ولا تزال في طريقها لتحل مكان الإنسان حتى في الأمور الترفيهية.

وتعتبر الروبوتات أحد أهم الآلات التي تحاكي الإنسان في الكثير من التفاصيل، حيث ظهرت مؤخرا عبر الشاشات مقطع فيديو لروبوتات آليين يقومون بالرقص وآداء الحركات بمهارة وحرفية.

وتظهر في مقطع الفيديو ثلاث روبوتات من أنواع مختلفة تتمايل مع بعضها وتقوم بأداء رقصة مميزة وبتناغم تام مع الموسيقى، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

كم تظهر فيه قدرة الروبوتات على الالتواء بليونة كبيرة والقيام بحركات جسدية مختلفة كالقفز وغيرها والتي تتطلب لياقة جسدية حقيقية.

وقد أثار هذا المقطع إعجاب الكثير من المشاهدين وحصل بأقل من 24 ساعة على أكثر من 4 ملايين تفاعل وهو رقم كبير جدا خلال تلك الفترة الزمنية.

ويرى الكثيرون أن هذا المقطع الراقص للروبوتات هو عبارة عن عرض تشويقي لبيان مقدرتها وإمكانياتها المتطورة بطريقة مختلفة.