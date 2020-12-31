عالم أحياء روسي سيقضي ليلة رأس السنة في كهف الدب الطبي... فيديو

ونشر زيكا مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على انستغرام معلقا: "لا أعرف أين ستقضون الليلة، عند الأصدقاء، في المنزل، عند الأقارب، أنا شخصياً في هذه الشقة الجديدة".

View this post on Instagram A post shared by Леонид Зайка (@white_zal)

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.