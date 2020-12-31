فيديو... امراة هندية ترقص مع جاموسة بطريقة طريفة

انتشر على الإنترنت مقطع فيديو لامرأة من الهند وهي ترقص مع جاموسة في حظيرة الحيوانات. حيث تم تداول هذه اللقطات على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي ولاقى الفيديو إعجابا كبيرا من المتابعين.