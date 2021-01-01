أثناء المصافحة... لاعبو كرة القدم الأمريكية يبدؤون العام الجديد بـ"قتال كبير"... فيديو

حصل اشتباك كبير بين لاعبي فريقي جامعة تولسا وميسيسيبي بعد مباراة جمعتهما ضمن بطولة الدوري لكرة القدم الأمريكية "NCAA".

انتهى اللقاء الدرامي بانتصار "ولاية ميسيسيبي" بنتيجة 28:26، بعد المباراة، وأثناء المصافحة بين عدة لاعبين حدثت مناوشة لفظية تحولت إلى شجار.

A massive brawl broke out at the end of the Lockheed Martin Armed Forces Bowl between Tulsa and Mississippi State. pic.twitter.com/zfaq912SWU — ESPN (@espn) December 31, 2020

وتحول الشجار على الفور إلى معركة بين فريق، كان لا بد من تفريق المعركة الضخمة من قبل الحكام ومسؤولي المباريات وحتى بعض العاملين في الجامعة.

Tulsa’s Kendarin Ray being helped off after being injured in the postgame brawl. pic.twitter.com/Ft90Ld3avu — John E. Hoover (@johnehoover) December 31, 2020

في المؤتمر الصحفي، لم يتمكن مدربي الفريقين من تحديد سبب انتهاء المباراة بمثل هذه المعركة الشرسة.

وفقًا لوكالة "ESPN"، تمكن كيندارين ري، مدافع تولسا، بمساعدة الأطباء من مغادرة الملعب بعد القتال.