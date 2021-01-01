سائق مترو أنفاق في موسكو يوقف القطار ويسحب رجلا مخمورا من تحته... فيديو

نزل رجل مخمور على قضبان الحديد في محطة "كاسينو" ضمن مترو موسكو، ليتمكن السائق من إيقاف القطار وإخراج الشخص من تحته أمام أعين ركاب المحطة.

ويظهر في مقطع فيديو قامت كاميرا المراقبة المثبتة في المحطة بتصويره، أن الرجل حاول النزول للمشي على القضبان، وسط دهشة الناس الذين قاموا ببعض الحركات الملفتة للنظر كي ينبهوا السائق لضرورة التوقف.

السائق أوقف القطار، وقام بسحب الرجل الذي جسى تحته، حيث نجى من الموت بسبب ارتفاع القطار عن الأرض.

وبحسب القانون، سيواجه هذا الشخص غرامة وقدرها مليون روبل (13 ألف دولار) للمشي على القضبان في مترو الأنفاق.