لقطات مضحكة أثناء توديع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزوجته لسنة 2020... فيديو

ودّع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بايدن، عام 2020 مساء أمس، وأطلا على القناة التلفزيونية الأمريكية "ABC" من منزلهما، وسلموا الرسالة الأخيرة للأمريكيين قبل منتصف الليل.

وفي حديثهما للقناة، هنأ الزوجان العمال الأساسيين في قطاع الرعاية الصحية على جهودهم خلال فترة مكافحة الوباء وشجعوا الجميع على "تلقي التطعيم" ضد فيروس "كورونا".

وقال بايدن عن الطاقم الطبي وعمال الرعاية الصحية: " إنهم فعلوا الكثير وخاطروا بحياتهم. لقد فعلوا الكثير من أجلنا، ونحن مدينون لهم".

وتابع: "نحن ممتنون جدا لكل ما فعلوه، لقد تركوا عائلاتهم ومنازلهم حتى نكون آمنين وعلى جميع الأمريكيين أن يقدروا حقا ما فعلوه من أجلنا''.

ثم سأل الصحفي، ما إذا كان لديهم أي شيء يشاركونه حول لقاح COVID-19 الجديد، بعد أن كان الزوجان من بين أول من حصل على الجرعات الأولى التي تم توزيعها في وقت سابق من هذا الشهر.

وحثت جيل الجميع على تلقي التطعيم، وقالت: "حتى نكون جميعا بأمان، فالتطعيم غير مؤلم ولم ينتج عنه أي آثار جانبية".

وأضافت: "أوه، عليك أن تأخذه ولن يضرك أعدك، لذلك يجب على الجميع أن يتلقوا التطعيم حتى نكون جميعا آمنين".

وفي النهاية، تمنيا للأمريكيين عاما سعيدا وقالا: إن "الولايات المتحدة الأمريكية ستعود أقوى"، وهنا أرادت جيل أن تشارك المشاهدين فتح "مدفع القصاصات" أوحلوى بوبر، بمناسبة رأس السنة، لكن وبطريقة مضحكة وطريفة لم تكتمل العملية كما أردت.

​يذكر أنه، قبل نحو ثلاثة أسابيع، أعلنت الهيئة الانتخابية أوما يعرف بـ"المجمع الانتخابي" في الولايات المتحدة، رسميا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة أمريكا في انتخابات 2020.