ثعلب يمر من فتحة ضیقة في سور معدني برشاقة مذهلة... فيديو

عرضت بعض قنوات موقع يوتيوب مقطع فيديو قصير يظهر مرونة مذهلة يتمتع بها أحد الثعالب.

ويظهر في الفيديو ثعلب يطوع جسده ليتمكن من المرور من فتحى ضيقة في سياج معدني، على الرغم من أن جسده يبدو أكبر من تلك الفتحة.

وينجح الثعلب في العبور من الفتحة الضيقة دون أن يصاب بأذى على الرغم من الخطر الذي تعرض له بسبب احتكاك جسده بأجزاء من السياج المعدني.