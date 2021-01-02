"عشيق يهرب من زوج غيور"... شاب يخاطر بحياته ويفر من الشرفة... فيديو

نشر شهود عيان "هروبًا" غريبًا لرجل عبر الشرفة في مدينة كوزنيتسك بمنطقة بينزا الروسية على موقع "فكونتاكتي".

ويظهر الفيديو رجلا يرتدي سترة ويداه تتشبثان على شرفة الطابق الثالث. بينما يحاول رجل آخر جره إلى داخل الشقة مرة أخرى، لكن دون جدوى.

نتيجة لذلك، يسقط الهارب على حافة سطح المتجر الموجود في المبنى، لكن ينهض على الفور ويتحرك إلى مسافة آمنة، ومن الملاحظ أن النزول من السقف الزلق إلى الأرض ليس بالمهمة السهلة أيضًا.

وحاول مستخدمو الإنترنت التكهن بما حدث في هذا الفيديو. واتفق العديد من المستخدمين على أن الرجل هو عشيق يهرب من زوج غيور بينما قال البعض إنه فعل ذلك لاختصار الطريق إلى المتجر وشراء الكحول. وأطلق المعلقون على الرجل اسمي سبايدر مان وكارلسون.