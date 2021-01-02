كيف يتم تهذيب شعر الكلاب... فيديو

وتعد الكلاب من الحيوانات الأليفة التي يتم تربيتها داخل المنزل حتى تصبح جزءا من حياة أصحابها الذين يتفنون في توفير كل ما تحتاج إليه لحمايتها وجعلها تبدوا في صورة جيدة.
Grooming hammocks.. pic.twitter.com/e88RXpjmW7— Buitengebieden (@buitengebieden_) January 2, 2021
وتعد نظافة شعر الكلاب وتهذيبه من الأشياء المهمة للحفاظ على نظافتها، وهو ما يجعل بعض الكلاب تبدوا في مشهد جميل.
ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظات قيام فتاة بتهذيب شعر بعض الكلاب وتقليم أظافرها بطريقة مثيرة للإعجاب.
وتقوم الفتاة بتعليق الكلاب في لتصبح مرتفعة عن سطح الأرض ثم تقوم بالعناية بها.
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