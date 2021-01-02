كيف يتم تهذيب شعر الكلاب... فيديو

يهتم بعض الناس بتربية الحيوانات الأليفة داخل منازلهم للحراسة أو للتسلية، وفي كلا الحالتين يوليها اهتمام خاص.

وتعد الكلاب من الحيوانات الأليفة التي يتم تربيتها داخل المنزل حتى تصبح جزءا من حياة أصحابها الذين يتفنون في توفير كل ما تحتاج إليه لحمايتها وجعلها تبدوا في صورة جيدة.

وتعد نظافة شعر الكلاب وتهذيبه من الأشياء المهمة للحفاظ على نظافتها، وهو ما يجعل بعض الكلاب تبدوا في مشهد جميل.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظات قيام فتاة بتهذيب شعر بعض الكلاب وتقليم أظافرها بطريقة مثيرة للإعجاب.

وتقوم الفتاة بتعليق الكلاب في لتصبح مرتفعة عن سطح الأرض ثم تقوم بالعناية بها.