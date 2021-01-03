لحظة غرق طائرة ضخمة... فيديو

تستطيع طائرات الركاب التحليق في الهواء لمسافات طويلة على ارتفاعات كبيرة بفضل قوة الدفع التي تولدها محركاتها الضخمة.

لكن عندما تتوقف تلك الطائرات أو تخرج من الخدمة يتم تفكيك أجزائها ووضع هياكلها الضخمة في أماكن خاصة تشبه مقابر الطائرات الحربية وربما يتم إغراقها في بعض الأحيان.

Sinking an Airbus A330 ✈️ pic.twitter.com/n5lWI8pi7I — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) January 3, 2021

ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة إغراق طائرة مدنية طراز "إيرباص إيه 330"، يبدو أنها خارج الخدمة، حيث تبدأ في الغرق من الجزء الخلفي إلى أن تصل المياه إلى مقدمة الطائرة قبل أن تغمرها المياه بصورة كاملة.