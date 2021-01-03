رجل يحول عمله إلى متعة برسم الشعارات الشهيرة على النوافذ... فيديو

اكتسب منظف نوافذ شهرة بعد نشر مقاطع فيديو وهو يرسم شعارات العلامات التجارية العالمية على الزجاج المغطى بالصابون.

ويعمل تيموثي تانكريه في تنظيف النوافذ ببلجيكا، وقد وجد طريقة لتحويل عمله إلى متعة باستخدام ممسحته لرسم الشعارات الأكثر شهرة.

ولدى تيموثي أكثر من مليوني متابع على تيك توك، حيث يتمتع العديد من المتابعين بعملية رسمه التي تبدو سهلة وسلسة، ورسم العامل شعار "نايك" و"تويتر" و"بي إم دبليو" وغيرها.

وهنأ تيموثي متابعيه بالعام الجديد وودع العام القديم. كما يلبي طلبات متابعيه لتنفيذ رسمة معينة.