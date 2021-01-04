حديقة الحيوان في موسكو تقدم هدايا رأس السنة الجديدة للحيوانات... فيديو

قدمت حديقة الحيوانات في العاصمة موسكو، هدايا متنوعة للحيوانات الموجودة فيها، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

ولأن الحيوانات تصرفت بشكل جيد هذه السنة، فهم أيضا يستحقون الحصول على هدايا العيد.

Животные Московского зоопарка хорошо вели себя в этом году, поэтому и они заслужили подарки!



Пандам, например, подарили древесную стружку, бутоны гвоздики и гирлянду из кубиков, в которые киперы поместили зёрна кукурузы. pic.twitter.com/i1VkGCCFe9 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) January 4, 2021

​ويظهر مقطع الفيديو، كيف استقبلت الحيوانات الهدايا بكل حماس. فحيوان الباندا قام بفتح علبة الهدية الخاصة به بطريقة طريفة ليجد فيها رقائق الخشب وبراعم القرنفل.