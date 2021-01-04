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    هاواي، الولايات المتحدة

    فيديو... تصوير جسم غامض فوق هاواي قبل اختفائه في المحيط

    © CC BY 2.0 / Anthony Quintano / Geminid Meteor Shower Kaena Point 2015 Oahu Hawaii North Shore
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    صدمت عائلة أمريكية، عندما شاهدت جسما غامضا يغرق في المحيط بالقرب من هاواي، حيث تم تصوير الحادثة بالكاميرا.

    وقالت السيدة التي رأت الحادثة، وهي  إحدى السكان المحليين المعروفة  باسم موريا (38 سنة)، من برينسيس كاهانو إيستايت في الجزيرة الأمريكية، إنها "صدمت عند رؤية ضوء أزرق عملاق في السماء ليلا يحوم فوق منزلها". وفا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

    وفوجئت العائلة برؤية الجسم يختفي في البحر قبل ظهور ضوء أبيض ثان يتبع نفس المسار السابق.

    وقالت موريا، في حديثها لشبكة التلفزيون "هاواي نيوز ناو": إنها "شاركت اللحظة التي لاحظت فيها شيئا غير عادي في السماء بلون أزرق".

    وقالت: "نظرت للأعلى ثم قلت أوه ....".

    وتابعت: "بدأت في الاتصال بزوجي وأولادي، لأنهم كانوا جميعا في المرآب. وقلت: تعالوا وانظروا هناك. انظروا ما إذا كنتم ترون ما أراه ". قالوا جميعا نعم!

    "لا أعرف ما كان ذلك الشيء... فقد كان يسير بسرعة".

    وتظهر اللقطات في الفيديو المصور، جسما غريبا في السماء ليلا يتدفق عبره ضوءا أزرقا أرجوانيا غير عادي ثم يسقط في الأفق.

    وقالت: لقد"اتصلنا برقم 911 للحصول على شرطي واحد أو شخص ما ليخرج إلى المكان ويخرجهم".

    وتابعت: عندما حضرت الشرطة مكان الحادث، ورد أن المجموعة رصدت اقترابا ثانيا من جسم غامض.

    وأضافت موريا: "ذهب زوجي يبحث ورأى جسما أبيضا قادما، وقد كان الجسم الأبيض أصغر. كان قادما في نفس الاتجاه الذي أتى منه الجسم الأزرق.

    وتساءلت موريا، وقالت: "وحتى يومنا هذا لا أعرف. إذا كان بإمكانكم أن تعرفوا ما هو هذا الجسم الغامض، أحب أن أعرف، هل تعلمون؟

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    الكلمات الدلالية:
    هاواي, السماء, المحيطات
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