فيديو... عمدة أنتويرب البلجيكية يظهر بملابسه الداخلية في مقابلة على الهواء

قال الزعيم الوطني الفلمنكي البلجيكي، عمدة أنتويرب، بارت دي ويفر، بعد ظهوره بملابسه الداخلية عن طريق الخطأ في مقابلة على الهواء مباشرة: "سأتذكر هذا لفترة طويلة".

بدأ عمدة أنتويرب، بارت دي ويفر، سنة 2021 بطريقة محرجة للغاية، حيث ظهر في مقابلة بإذاعة "كيم ديبري2" البلجيكية، بقميص كلاسيكي، دون أن يلبس بنطاله ما عكسته المرآة التي خلفه على شاشات العرض وأظهرته بملابسه الداخلية. وفقا لما نشرته صحيفة" بوليتيكو" الاوروبية.

لتقوم المذيعة بالتعليق فورا على الموضوع وسألته: "أنت ترتدي قميصا جميلا للغاية، ربما تكون قد ارتديته خصيصا لنا. لكن تحت هذا القميص، هل يمكن أن تكون هناك في ملابسك الداخلية؟

وأجاب دي ويفر: "كيف يمكنك أن تعرفي ذلك؟، وقال: "اللعنة، ربما لأنني أجلس أمام المرآة، لم آخذ ذلك في الحسبان، أوه يبدأ العام بلحظة محرجة جدا، وسوف أتذكر ذلك لفترة طويلة ".

De burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever (N-VA), vergat zijn broek aan te doen bij een digitale radio interview.



Ze vroegen hem ook letterlijk zijn hemd van zijn lijf 😂 pic.twitter.com/e4xP7WcUYI — Shirodj Raghoenath (@Shirodj93) January 3, 2021 ​دي ويفر، هو رئيس حزب التحالف الفلمنكي الجديد الانفصالي وأحد أقوى السياسيين في بلجيكا، ويشغل منصب عمدة مدينة أنتويرب، إحدى أكبر المدن البلجيكية. وبعدها قام زعيم حركة الليبراليين الناطقين بالفرنسية، جورج لويس بوشيز، بالتوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليقدم إلى دي ويفر، سراويل قصيرة تحمل ألوان العلم البلجيكي.