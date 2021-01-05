فيديو... عمدة أنتويرب البلجيكية يظهر بملابسه الداخلية في مقابلة على الهواء

بدأ عمدة أنتويرب، بارت دي ويفر، سنة 2021 بطريقة محرجة للغاية، حيث ظهر في مقابلة بإذاعة "كيم ديبري2" البلجيكية، بقميص كلاسيكي، دون أن يلبس بنطاله ما عكسته المرآة التي خلفه على شاشات العرض وأظهرته بملابسه الداخلية. وفقا لما نشرته صحيفة" بوليتيكو" الاوروبية.
لتقوم المذيعة بالتعليق فورا على الموضوع وسألته: "أنت ترتدي قميصا جميلا للغاية، ربما تكون قد ارتديته خصيصا لنا. لكن تحت هذا القميص، هل يمكن أن تكون هناك في ملابسك الداخلية؟
وأجاب دي ويفر: "كيف يمكنك أن تعرفي ذلك؟، وقال: "اللعنة، ربما لأنني أجلس أمام المرآة، لم آخذ ذلك في الحسبان، أوه يبدأ العام بلحظة محرجة جدا، وسوف أتذكر ذلك لفترة طويلة ".
De burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever (N-VA), vergat zijn broek aan te doen bij een digitale radio interview.— Shirodj Raghoenath (@Shirodj93) January 3, 2021
Ze vroegen hem ook letterlijk zijn hemd van zijn lijf 😂 pic.twitter.com/e4xP7WcUYI
دي ويفر، هو رئيس حزب التحالف الفلمنكي الجديد الانفصالي وأحد أقوى السياسيين في بلجيكا، ويشغل منصب عمدة مدينة أنتويرب، إحدى أكبر المدن البلجيكية.
وبعدها قام زعيم حركة الليبراليين الناطقين بالفرنسية، جورج لويس بوشيز، بالتوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليقدم إلى دي ويفر، سراويل قصيرة تحمل ألوان العلم البلجيكي.
Beste @Bart_DeWever ik heb een nieuwjaarsgeschenk voor jou 😉 Ik wens jou en je familie het allerbeste voor 2021! #HappyNewYear2021 #belgium 🇧🇪 pic.twitter.com/m7ZlXooJeo— Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) January 2, 2021
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