رجل يخنق ذئبا ضاريا بيديه العاريتين بعد أن هاجم كلابه وحصانه... فيديو

استطاع رجل روسي أن يخنق ذئبا ضاريا بيديه العاريتين بعد أن هاجم الذئب مزرعة الرجل وكلابه وحصانه وتسبب بحالة من الذعر في المكان.

قام رجل روسي من قرية نوفوترويتسكوي بخنق ذئب ضار قام بمهاجمة كلابه وجرح حصانه بعد أن أمسكه بيديه العاريتين.

ونقلت الصحف المحلية وقائع الحادثة، حيث هاجم الذئب الكلاب ثم هاجم الحصان وجرحه ثم هاجم الرجل صاحب المزرعة ليقاومه الأخير ويمسكه ويقتله خنقا بيديه ومن دون استخدام أي سلاح.

وبحسب موقع "sib.fm" أخذ المختصون بعد الحادثة، التي وقعت ثاني أيام العام الجديد، رفات الذئب إلى المختبر للفحص وقام الأطباء البيطريون بإجراء تطعيم للكلاب والحصان بعد أن قام الذئب بعضها جميعا خوفا من إصابتها بداء الكلب.

يربط الخبراء سلوك الحيوانات المفترسة هذا بنقص الغذاء في بيئتها الطبيعية. كما أوضح كونستانتين لوشيلوف، نائب رئيس قسم حماية واستخدام الكائنات الحيوانية في حكومة منطقة الحكم الذاتي التي تتبع لها المنطقة (منطقة يهودية تتمتع بحكم ذاتي).

وأشار المختصون إلى أن أعداد الذئاب قد تزايدت في المنطقة عن الحد المسموح به ما يسبب خطرا على الماشية والمزارع.