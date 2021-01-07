صائدات الطائرات المسيرة تنقض على "الدرونات" الخطرة... فيديو

أعلنت الشركة الرائدة في مجال أمن ودفاع المجال الجوي الأمريكية "فورتم تكنولوجيز" عن توفر درونات خاصة قادرة على كشف واصطياد الطائرات بدون طيار الخطرة.

وتتمكن الدرونات التي تدعى "درون هانتر" بملاحقة واصطياد الدرونات المارة التي تطير عالياً أو بسرعة كبيرة للغاية. ويمكن تثبيت نظام الكشف والمطاردة والقبض على أي درون.

وتطلق الدرونات الصائدة الشبكات للقبض على الطائرات المسيرة كما تستطيع التقاط المركبات الجوية على بعد ثمانية أمتار تقريبا منها.