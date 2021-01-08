غوريلا تقلد حركات حارستها للحصول على علاجها... فيديو

جلب مقطع فيديو لغوريلا تقلد حارستها بحديقة الحيوان، الكثير من المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونال إعجاب الكثير من المتابعين.

حيث تظهر اللقطات التي شاركها ضابط خدمة الغابات الهندية، سوسانتا ناندا، عبر حسابه الرسمي "تويتر"، كيف تقوم الغوريلا بتقليد المدربة بحديقة الحيوان حيث تقف على يديها على الجانب الآخر من الحاجز الزجاجي ليظهر التناظر بينهما في انعكاس للحركة نفسها. لتكافئها المدربة بعلاجها المفضل.

Amazing... But do they need to be in cages for our entertainment? Wild is where they belong pic.twitter.com/rCeGuKJEBU — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 6, 2021

وأرفق الفيديو بتعليق، قال فيه: إنه "حقا رائع، لكن هل يجب أن يكونوا في أقفاص من أجل الترفيه؟ الغابات هي المكان الذي ينتمون إليه".

​فالغوريلا حيوان ذكي للغاية واجتماعي وسريع التعلم. وهو واحد من أكثر الحيوانات قربا للإنسان في مملكة الحيوان، حيث يقومون بحركات مشابهة كثيرا لتصرفات البشر ويميلون إلى تقليدهم.