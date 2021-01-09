الرجل القوي إيدي هول يتدرب بطريقة مثيرة برفع 4 فتيات بدلا من الأثقال... فيديو

واصل الرجل القوي، إدوارد ستيفين هول المعروف بـ(إيدي هول) استعداداته لمباراته القادمة في الملاكمة مع هافثور بجورنسون بعرض مثير للدهشة مع 4 فتيات يحملهن على قضيب حديدي.

وبعيدا عن جلسات الكارديو والملاكمة، أراد هول أن يلفت النظر عبر فيديو على حسابه الشخصي في "انستغرام" يظهر فيه قوته لمنافسيه، برفع 4 فتيات على قضيب حديدي آلى لتدريب عضلة الصدر.

View this post on Instagram A post shared by Eddie hall - The Beast (@eddiehallwsm)

ويظهر الفيديو وجود فتاتين من كل جنب ويقوم هول برفعهم وخفضهم بيديه 3 مرات وهن يتأرجحن على القضيب الحديدي، حتى أنهى التمرين بنجاح.