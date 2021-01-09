غزالة تشكر فتاة بطريقة خاصة... فيديو

تمتلك بعض الحيوانات مهارات تجعلها متميزة عن غيرها، وأبرزها وجود علاقة مودة مع من يقدم لها الطعام من البشر.

وتعد الغزالة من الحيوانات التي يعشق الكثير من الناس مشاهدتها والاقتراب منها وتقديم الطعام لها خلال الجولات الترفيهية في حدائق الحيوان.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" غزالة تقدم الشكر لفتاة قدمت لها بعض الطعام بطريقة خاصة.

ويرصد الفيديو قيام الفتاة بتقديم الطعام للغزالة والانحناء برأسها لتحيتها حيث سارعت الغزالة بمبادلتها التحية بنفس الطريقة.