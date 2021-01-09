لحظة نزول طائرة مائية إلى البحر… فيديو

تختلف تصاميم الطائرات وفقا للمهام التي ستقوم بها سواء كانت مهام مدنية أو عسكرية، إضافة إلى طبيعة الهبوط والإقلاع سواء على ممرات طويلة أو على حاملات طائرات، أو حتى على سطح الماء مباشرة.

ولأن الهبوط على سطح الماء يتطلب مواصفات خاصة حتى لا تتعرض الطائرة للغرق، فإن تصميمه يعتمد على جعل الطائرة قادرة على الحركة على سطح الماء حتى تصل إلى السرعة المطلوبة للتحليق، كما أنه يسمح لها بالهبوط المباشر على سطح الماء دون أن تتعرض للغرق.

وفي جميع الأحوال يتطلب استخدام كل نوع من هذه الطائرات مهارات خاصة يجب على الطيار أن يتحلى بها حتى يمكنه الهبوط بالطائرة بسلام دون أن يتعرض لأي ضرر.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة نزول طائرة مائية إلى البحر متحركة على إطاراتها قبل أن تبدأ الحركة المباشرة على سطح الماء استعداد للتحليق.