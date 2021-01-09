قرش يصطاد فريسته في أقل من ثانية... فيديو

تحصل الكائنات البحرية الضخمة على غذائها عن طريق افتراس كائنات أخرى أضعف منها، ويبرز ذلك في مشاهد اصطياد القرش لإحدى الأسماك بقفزة على سطح الماء.

ورغم سهولة هذا الأمر نظريا إلا أن تنفيذه يتطلب الكثير من الجهد والمناورة حتى تتمكن الحيوانات البحرية الضخمة من اقتناص فرائسها خاصة الأسماك الصغيرة التي تسبح بالقرب من سطح الماء.

Great white sharks are so sensitive, they can detect one millionth of a volt in a centimeter of seawater and maybe even less than that. https://t.co/1ljzDzmL45 pic.twitter.com/9095mcdTNn — Seeker (@Seeker) January 7, 2021

ويعد القرش الأبيض واحدة من الكائنات البحرية الضخمة التي تسبح بالقرب من سطح الماء وتتغذى على فرائسها من الأسماك الصغيرة، حيث تقترب منها بهدوء قبل أن تطلق هجوما مباغتا لاقتناصها.

ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" لحظة هجوم قرش أبيض ضخم على إحدى الأسماك التي تسبح بالقرب من السطح ليقتنصها بين فكيه خلال قفزة سريعة لم تتجاوز ثانية واحدة.