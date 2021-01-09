كلب رشيق يتخطى الحواجز بمهارة عالية... فيديو

تمتلك الحيوانات بصورة عامة مهارات متنوعة تختلف باختلاف أنواعها، لكن الكثير منها لا يمكن الاقتراب منه لأنها قد تكون مفترسة.

أما الحيوانات الأليفة فأكثر ما يميزها بالنسبة للبشر أنه يمكن التعامل معها مباشرة وتربيتها في أماكن خاصة أو حتى داخل المنازل.

The perfect storm of intelligence and agility.. 🔥 pic.twitter.com/x9jD8V7pES — Buitengebieden (@buitengebieden_) January 8, 2021

وتعد الكلاب من الحيوانات الأليفة، التي تتميز بالعديد من الصفات التي تجعلها مؤهلة للحراسة أو حتى للمشاركة في مسابقات ترفيهية.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" إحدى الكلاب وهو يشارك في مسابقة لعبور أنواع مختلفة من العواجز بمرونة ورشاقة غير عادية.