قبل النهاية بأمتار... فورد يحبس الأنفاس بسقوطه في إحدى مراحل كأس العالم للتزلج.. فيديو

شهدت إحدى مراحل كأس العالم في سباق التزلج في ادلبودن، سويسرا، سقوط رهيب بسرعة كبيرة من قبل المتزلج الأمريكي تومي فورد.

ونجح فورد في التحرك على طول المسار، ولكن قبل 3 بوابات من النهاية فقد توازنه وانهار في الثلج.

American skier #TommyFord was flown to a hospital after suffering a heavy crash in a World Cup giant slalom at #Adelboden, #Switzerland on Saturday. https://t.co/iV5IQiLYtV pic.twitter.com/5KVBnEwJtO — Atlantide (@Atlantide4world) January 9, 2021

المتزلج المندفع بأقصى سرعة ارتطم بالأسوار بعد الحادث، تم نقل فورد إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر.

وفقًا لصحيفة "دنفر بوست"، أصيب الرياضي بجروح في الرأس والرقبة والركبة.