"بلايستيشن 5" فريدة من نوعها تعطيك بكبسة زر ما هو سبب سعادة للكثيرين... فيديو

وبحسب المقطع، فإن منصة "بلايستيشن" الفريدة من نوعها هي آلة قهوة يتم التحكم بها عن طريق جهاز تحكم عن بعد يشبه قبضة "بلايستيشن" الفعلية.

ما عليك إلا أن تكبس زر واحد، لتصطنع لك هذه الآلة فنجان قهوة لذيذ يعطي الكثيرين شعورا بالسعادة والنشاط بعد الاستيقاظ.

الفيديو مستوحى على الأرجح من "KFConsole"، الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر/ كانون الأول من قبل سلسلة مطاعم "KFC" للوجبات السريعة. الجهاز عبارة عن كمبيوتر شخصي في علبة خاصة به صينية لتسخين الطعام.