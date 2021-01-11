صيادون ينجون بأعجوبة من تسونامي في غرينلاند... فيديو

تمتلك الحيوانات بصورة عامة مهارات متنوعة تختلف باختلاف أنواعها، لكن الكثير منها ربما لا يمكن الاقتراب منه لأنها قد تكون مفترسة أو لا تستطيع الاقتراب من البشر.