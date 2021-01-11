صيادون ينجون بأعجوبة من تسونامي في غرينلاند... فيديو

وتشكلت موجة ارتفاعها عدة عشرات من الأمتار بسبب انهيار جليدي ثلجي. وتُظهر اللقطات كيف تحطم الموجة الجبال الجليدية وقطع الجليد الضخمة في طريقها.
وتمكن الصيادون النجاة من الموجة بفضل قاربهم المتين، الذي تمكن إخراجهم من المنطقة الخطرة بسرعة كبيرة.
التقط صيادون لحظات توجه نحوهم موجة ضخمة في غرينلاند.
وتشكلت موجة ارتفاعها عدة عشرات من الأمتار بسبب انهيار جليدي ثلجي. وتُظهر اللقطات كيف تحطم الموجة الجبال الجليدية وقطع الجليد الضخمة في طريقها.
وتمكن الصيادون النجاة من الموجة بفضل قاربهم المتين، الذي تمكن إخراجهم من المنطقة الخطرة بسرعة كبيرة.
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