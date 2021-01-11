كلب يعيق بث مباشر لبطل فورمولا 1... فيديو

نشر بطل "فورمولا 1" السابق البرازيلي روبنز باركيلو، مقطع فيديو للقائه مع زميله سائق سباق السيارات توني كنعان على "انستغرام".

ويظهر مقطع الفيديو الطريف، كلب باركيلو وهو يقفز إلى حضن صاحبه خلال البث المباشر ويرفض تركه، وعلق باركيلو "هذا أكثر كلب اجتماعي رأيته في حياتي".

وشارك الرياضي باركيلو في الفورمولا 1 من 1993 إلى 2012. خلال هذا الوقت، احتل المرتبة الثانية مرتين في بطولة العالم.