فيديو... رجل يفصل جسده عن رأسه أثناء السباحة

تم بث فيديو عبر تطبيق "تيك توك" لرجل في مسبح، بدا فيه وضع جسمه في الماء منفصلا عن رأسه من خلال الجدران الشفافة في المسبح.

ومع اقتراب الكاميرا وتغيير زاوية التقاط الصورة، تظهر وكأن أجزاء الجسم تعود لتجتمع وتلتصق ببعضها، وتتخذ في النهاية مظهرها الطبيعي.

​ولاقى هذا الفيديو إعجابا كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، واندهش بعض المعلقين من هذا التأثير، بينما لاحظ آخرون أنه بسبب انكسار الضوء على الزجاج في المسبح، وغالبا ما لاحظوا مواقف مماثلة.

يشار إلى أن ظاهرة انكسار الضوء، هى ظاهرة تحدث عند انتقال الضوء من وسط إلى وسط آخر مثل: انتقال الضوء من الهواء إلى الزجاج أو العكس وتحدث ظاهرة الانكسار بسبب اختلاف سرعة الضوء في كل وسط يعبر فيه، حيث تكون سرعة الضوء أكبر ما يمكن في الهواء ولكن تقل سرعته في الزجاج.