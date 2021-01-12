كلب يهاجم لبؤة بكل شجاعة ويجبرها على التراجع.. فيديو

لم يكن الكلب المتشرد الشجاع خائفًا من محاربة اللبؤة له، بل على العكس، هاجمها هو وخرج بأمان من المعركة معها.

وقع الحادث في إحدى غابات الهند وتم تصويره بالفيديو.

تُظهر اللقطات، التي انتشرت على الإنترنت، كيف أن كلبًا، وهو يلاحظ لبؤة، يذهب إليها مباشرة. ويدخل الحيوانان على الفور في معركة.

يستمر القتال بينهما لبعض الوقت، وبعد ذلك ينبح الكلب على اللبؤة ويجبرها على التراجع.