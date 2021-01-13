مراسلة قناة أمريكية تنهار في نوبة بكاء خلال بث مباشر..فيديو

إنهارت مراسلة قناة أمريكية بنوبة من البكاء خلال تقديمها تقريرا عن ضحايا فيروس كورونا، متحدثة عن عائلة أجبرت على إقامة جنازة في ساحة موقف للسيارات، بسبب أن جميع دور الجنازات والمستشفيات لاتزال شاغرة.

وتحدثت مراسلة شبكة "سي إن إن"، سارا سيدنر، عن عائلة من كاليفورنيا توفي لها اثنان من أفرادها بسبب الفيروس.

ويظهر المقطع المصور كيف حاولت المذيعة التي استضافت سيدنر، القيام بتهدئتها والوقوف الى جانبها في هذه المحنة.