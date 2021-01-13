مراسلة قناة أمريكية تنهار في نوبة بكاء خلال بث مباشر..فيديو

وتحدثت مراسلة شبكة "سي إن إن"، سارا سيدنر، عن عائلة من كاليفورنيا توفي لها اثنان من أفرادها بسبب الفيروس.
ويظهر المقطع المصور كيف حاولت المذيعة التي استضافت سيدنر، القيام بتهدئتها والوقوف الى جانبها في هذه المحنة.
إنهارت مراسلة قناة أمريكية بنوبة من البكاء خلال تقديمها تقريرا عن ضحايا فيروس كورونا، متحدثة عن عائلة أجبرت على إقامة جنازة في ساحة موقف للسيارات، بسبب أن جميع دور الجنازات والمستشفيات لاتزال شاغرة.
وتحدثت مراسلة شبكة "سي إن إن"، سارا سيدنر، عن عائلة من كاليفورنيا توفي لها اثنان من أفرادها بسبب الفيروس.
ويظهر المقطع المصور كيف حاولت المذيعة التي استضافت سيدنر، القيام بتهدئتها والوقوف الى جانبها في هذه المحنة.
تشهد بعض المناطق في الصين تساقط الثلوج بكثافة، بينما تشهد مناطق أخرى ذوبان تدريجي للثلوج على إحدى الشواطئ.
ترتبط بعض الأنشطة الرياضية بموسم تساقط الثلوج في العديد من المناطق حول العالم وكذلك الأمر بالنسبة للأعمال الفنية.
وجد كلب ضال وظيفة جديدة لنفسه عند مدخل أحد المعابد في مدينة مومباي الهندية.
لم يكن الكلب المتشرد الشجاع خائفًا من محاربة اللبؤة له، بل على العكس، هاجمها هو وخرج بأمان من المعركة معها.
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