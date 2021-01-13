"بريكست" يتسبب بمصادرة شطائر سائق...فيديو

تعرض عدد من المسافرين المتوجهين من المملكة المتحدة إلى هولندا لموقف لم يعتادوا عليه لفترة طويلة، تمثل في مصادرة عدد من المواد الغذائية التي كانت بحوزتهم، من قبل موظفي الحدود على الحدود الهولندية.

تعرض المسافرون إلى مصادرة ما كان بحوزتهم من لحوم ومواد غذائية تمت صناعتها في بريطانيا.

وأوضح موظفو الحدود بأن هذه الإجراءات من ضمن ما يتم اتباعه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شارحين للمسافرين الإجراءات الجديدة.

ومن ضمن المسافرين سائق تمت مصادرة شطائر كان قد أعدها لنفسه ليتناولها على الطريق، وطلب من موظفي الحدود على الأقل إعطاءه قطع الخبز في الوقت الذي رفضوا طلبه.