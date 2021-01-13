لحظة انفصال مركبة "دراغون" عن محطة الفضاء الدولية... فيديو

تعرض عدد من المسافرين المتوجهين من المملكة المتحدة إلى هولندا لموقف لم يعتادوا عليه لفترة طويلة، تمثل في مصادرة عدد من المواد الغذائية التي كانت بحوزتهم، من قبل موظفي الحدود على الحدود الهولندية.