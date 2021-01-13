8 أشخاص يتمكنون من تحريك طائرة متوقفة... فيديو

تمتلك الطائرات النفاثة محركات قوية تمكنها من الانطلاق بسرعات هائلة حتى تصل إلى نقطة الإقلاع عبر مدارج طويلة مخصصة لذلك، لكنها ربما تحتاج إلى مساعدة خارجية عندما تتعطل محركاتها أو تتوقف مثل أي مركبة أخرى.

ورغم قوة محركاتها التي تسمح لها بقطع مسافات طويلة محلقة في الهواء دون توقف، فإن تلك الطائرات ربما تحتاج إلى قوة دفع خارجية لتحريكها من مكان إلى آخر داخل المطارات التي تتوقف فيها.

Airplane pushback by hand ✈️ pic.twitter.com/kZdM9mJvj9 — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) January 13, 2021

ورغم وجود معدات خاصة بدعم الطائرات أثناء توقفها، إلا أن بعض الحالات يتم تحريك الطائرة يدويا عن طريق دفعها بواسطة مجموعة من الأشخاص لتعديل مكان توقفها أو لتغيير اتجاهها.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" مجموعة من 8 أشخاص يقومون بدفع طائرة متوقفة إلى الوراء ويتمكنون من ذلك.

ويظهر الأشخاص الذي شاركوا في تحريك الطائرة وقد قسموا أنفسهم إلى 3 مجموعات كل مجموعة تقوم بدفع الطائرة عند نقطة من النقاط الثلاث الخاصة بالإطارات التي تتحرك عليها.