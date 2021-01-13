مركبة رياضية يمكنها التحرك في البر والبحر... فيديو

تستخدم مركبات "إيه تي في" في رحلات السفاري والمغامرات الصعبة، لأنها تمكن قائدها من الذهاب إلى أي مكان على اليابسة مهما بلغت صعوبة تضاريسه.

ورغم هذه الميزة الكبرى إلا أنه تم تطوير أنواع من تلك المركبات يمكنها العمل في البر والبحر دون الحاجة إلى أي وسائل مساعدة.

This ATV can travel on land or water pic.twitter.com/kClfX1BInd — Tech Insider (@techinsider) January 13, 2021

ونشر موقع "تيك إنسيدر" البريطانية مقطع فيديو، قال إنه لمركبات رياضية يمكنها العمل في البر والبحر دون تغيير مسارها.

ويظهر الفيديو عدد من تلك المركبات التي تتحرك على اليابسة ثم تنتقل إلى المياه مباشرة لتجمع لقائدها متعة المغامرة في البر والبحر خلال رحلة واحدة.