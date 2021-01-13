مغامر يطير فوق قمم جبال الألب مستخدما بذلة مجنحة... فيديو

نجح مغامر، يدعى أمبرواز سيرانو، في التحليق فوق قمم جبال الألب مستخدما بذلة مجنحة.

وتمكن سيرانو، البالغ من العمر 26 عاما من تصوير لقطات تحبس الأنفاس من السماء فوق قمم جبال الألب، حيث أظهرت روعة الطبيعة والمساحات الشاسعة المغطاة بالجليد.

واستخدم سيرانو، كاميرا GoPro لالتقاط صور القمم الثلجية، وصرح بعدها قائلا: "لقد كانت أجمل رحلة في حياتي حتى الآن".