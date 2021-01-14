ثعابين تتعلم حيلة جديدة لالتقاط فريستها... فيديو

تمتلك الطائرات النفاثة محركات قوية تمكنها من الانطلاق بسرعات هائلة حتى تصل إلى نقطة الإقلاع عبر مدارج طويلة مخصصة لذلك، لكنها ربما تحتاج إلى مساعدة خارجية عندما تتعطل محركاتها أو تتوقف مثل أي مركبة أخرى.