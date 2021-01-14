هندي ينجو بأعجوبة من لدغة كوبرا قاتلة حاول إمساكها... فيديو

نجا رجل هندي بأعجوبة من الموت، عندما حاول الإمساك بثعبان كوبرا قاتل.

ويظهر في الفيديو رجل هندي خبير زواحف أثناء اصطياده الثعابين في ولاية كارناتاكا جنوبي البلاد عند أحد المستنقعات المائية.

ويوضح الفيديو تجنب الرجل لدغة الأفعى المميتة بأعجوبة خلال محاولته القبض عليها، بمساعدة آخر، حيث كاد يسقط في الماء عند مهاجمة الكوبرا له، قبل أن يستعيد توازنه مرة أخرى بعد تجنب هذا الخطر الداهم.