فريسة أسد تنتقم من مفترسها بعد نفوقها "بإطلاق الرصاص"... فيديو

رصدت كاميرات السياح في حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا قطيعا من الأسود ينقض على فرس النهر.

ويظهر مقطع الفيديو كيف يبدأ أفراد القطيع الاستمتاع بالوليمة حين يقوم فرس النهر النافق بإطلاق الريح في وجه الأسد، تشبه بصوتها طلقات الرصاص.

ولاحظ أحد شهود العيان، أن الحيوانات عندما تنفق تنتفخ في كثير من الأحيان وتصبح ممتلئة بالغازات، وقد ساهم الأسد بعد ثقب جسد فرس النهر في مساعدة الغازات بالخروج.