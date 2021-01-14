معركة حامية بين سائق ثمل وشرطة المرور الروسية... فيديو

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر رجال شرطة المرور الروسية يوقفون سائقا ثملا في منطقة بيروبيدجان في الشرق الأقصى من روسيا.

ويظهر مقطع الفيديو جلوس أحد أفراد شرطة المرور على غطاء المحرك، في محاولة لإيقافه، إلا أن السائق رفض الانصياع إلى الأوامر وواصل القيادة ما أدى إلى سقوط الشرطي على الأرض وكسر ذراعه.

وأجبرت الشرطة في نهاية المطاف السائق على الوقوف، ليتضح أن الشاب البالغ من العمر 36 سحبت منه قي سبتمبر/ أيلول الماضي رخصة القيادة لنفس السبب (القيادة تحت تأثير الكحول).

ويواجه الشاب جريمة بموجب المادة 318 من القانون الجنائي الروسي (استخدام العنف الذي يشكل خطورة على الحياة أو الصحة ضد مسؤول حكومي) وقد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.