قطة مشاكسة كادت تموت بسبب باب متحرك... فيديو

ويظهر الفيديو، الذي قيل إنه تم تصويره في الصين، القطة تقف أمام باب متحرك بفضول، حتى قررت أن تضع رأسها بين مصراعي الباب.

استمر مصراعا الباب في التحرك جهة الإغلاق حتى أغلقا تماما على رقبة القطة، التي راحت بدورها تصارع الباب في محاولة يائسة لإعادة فتحه.

مرت لحظات عصيبة على القطة كادت تموت فيها قبل أن ينقذها شخص سارع نحو الباب الذي انفتح أوتوماتيكيا ليطلق سراح القطة وتلوذ بالفرار.