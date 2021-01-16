شاب روسي يستعرض مهاراته بكرة القدم على قضبان سكة مترو سان بطرسبورغ... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشاب روسي يستعرض مهاراته بكرة القدم على قضبان مترو في إحدى محطات مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

المقطع يظهر الشاب الروسي وهو يظهر مهاراته على السكة قبل وصول المترو وسط حالة من الذهول سادت الركاب المنتظرين للمترو.

وأعلنت إدارة المترو في المنطقة بأنها ستقوم بمنع الشاب من دخول مترو المدينة، نظرا لتجاوزاته وتعريض حياة الركاب للخطر، كما فرضت عليه السلطات المحلية غرامة مالية.