شخص يستخدم أسرع وسيلة نقل بمدينة كراسنودار الروسية في هذه الأيام الثلجية... فيديو

لا يوجد أي أحد ألغى عمله، ولكن كيف وصلوا إلى مكان العمل؟ حسنًا، هناك طريقة واحدة: أنت بحاجة إلى فريق مؤلف من، على الأقل، كلبان ولوح على الجليد، كما يظهر في الفيديو أدناه.

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