شخص يستخدم أسرع وسيلة نقل بمدينة كراسنودار الروسية في هذه الأيام الثلجية... فيديو

لا يوجد أي أحد ألغى عمله، ولكن كيف وصلوا إلى مكان العمل؟ حسنًا، هناك طريقة واحدة: أنت بحاجة إلى فريق مؤلف من، على الأقل، كلبان ولوح على الجليد، كما يظهر في الفيديو أدناه.
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كراسنودار، مدينة روسية مغطاة بالثلوج، اختناقات مرورية على الطرق، وتأخر الرحلات الجوية.
لا يوجد أي أحد ألغى عمله، ولكن كيف وصلوا إلى مكان العمل؟ حسنًا، هناك طريقة واحدة: أنت بحاجة إلى فريق مؤلف من، على الأقل، كلبان ولوح على الجليد، كما يظهر في الفيديو أدناه.
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشاب روسي يستعرض مهاراته بكرة القدم على قضبان مترو في إحدى محطات مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
تداولت حسابات التواصل الاجتماعي لحظة مصرع متسابق الدراجات النارية الفرنسي بيير شيربان إثر تعرضه لحادث في رالي داكار المقام في السعودية.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لقطة دفعها فضولها نحو خطر كاد أن يقتلها.
عثر مصور ورحالة أسترالي على "شجرة الحياة" بحجم هائل في بحيرة على السواحل الشمالية لمقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية.
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