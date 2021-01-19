ألواح ثلجية تنهار بصورة مخيفة... فيديو

تؤدي التغيرات المناخية إلى ذوبان الثلوج بدرجات متفاوتة في قطبي الكرة الأرضية، كما تؤثر على الألواح الثلجية في العديد من المناطق حول العالم.

وينتج عن ذوبان الثلوج ارتفاع مناسيب المياه بصورة تدريجية حول العالم وهو أمر يتابعه الباحثون حول العالم بدقة.

A creeping avalanche in Nepal was captured on camera by a group of campers at the Kapuche Glacier lake pic.twitter.com/ryFwfZ5Cs1 — TRT World (@trtworld) January 16, 2021

لكن انهيار الألواح الثلجية بصورة مفاجئة يمكن أن يؤدي إلى تطايرها بصورة تشبه الانفجارات الهائلة التي تجتاح كل شيء أمامها.

ويظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "تي آر تي" التركية لحظة انهيار ألواح ثلجية في نيبال تم رصدها عن قرب.