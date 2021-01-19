دب طليق يتصرف كأنه محبوس بعدما قضى 20 عاما في القفص... فيديو

وقالت قناة "newsology" إنه تم إطلاق سراح الدب بعد 20 عامًا قضاها في قفص ضيق في حديقة حيوانات رومانية.

ويظهر في الفيديو الدب يتحرك وكأنه لا يزال يعيش في محبسه، حيث راح يتحرك في دائرة صغيرة، على الرغم من أنه أصبح في أحضان الطبيعة.