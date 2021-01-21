فيديو... دبابة عسكرية تسحق سيارة صحفي أثناء التصوير

من المعروف أن المركبات المدرعة تشكل خطرا كبيرا حتى في وقت السلم. وليس عبثا أن يتم تثبيت إشارات التحذير في مناطق التدريب العسكري حيث تكون الدبابات وعربات القتال وغيرها من المركبات القتالية، مما يستدعي مزيدا من الاهتمام.

يبدو أن أعضاء طاقم العمل الذين كانوا حاضرين في تدريبات الجيش البريطاني نسوا ذلك، فقد شاهدوا دبابة "تشالنجر 2" تمر فوق سيارة "سوزوكي فيتارا" تابعة لأحد الصحفيين، ولم تسر الأمور على ما يرام.

وأوضح مصور مقطع الفيديو أنه تم تصويره حول التشغيل الآمن للدبابات في موقع الاختبار، ولم يكن التصوير الأول ناجحا، حيث انقطع التصوير بسبب سحابة من الغبار أثارتها الدبابة، بعد ذلك، انتقل طاقم التصوير إلى مكان آخر، وتم نقل السيارة إلى هناك أيضا.

ليتفاجؤوا بمرور الدبابة خلف الأشجار وبدأت في التحرك للخلف بسرعة عالية واصطدمت بسيارة الصحفي.