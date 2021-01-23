سيارة تطير على حشد من المشاهدين في سباق رالي على الثلج.. فيديو

ويظهر المقطع المصور الذي تم تداوله على مواقع التواصل تحليق السيارة فوق حشد من المشاهدين.
وبحسب مديرية الصحة في المنطقة فقد أصيب شخصان من مواطني مدينة سان بطرسبورغ بجروح خفيفة وتم نقلهم إلى المشفى.
شهد رالي "كاريليا 2021" تحليق إحدى السيارات فوق حشود المشاهدين المتابعين للسباق الذي يقام على الثلوج.
ويظهر المقطع المصور الذي تم تداوله على مواقع التواصل تحليق السيارة فوق حشد من المشاهدين.
وبحسب مديرية الصحة في المنطقة فقد أصيب شخصان من مواطني مدينة سان بطرسبورغ بجروح خفيفة وتم نقلهم إلى المشفى.
من المعروف أن المركبات المدرعة تشكل خطرا كبيرا حتى في وقت السلم. وليس عبثا أن يتم تثبيت إشارات التحذير في مناطق التدريب العسكري حيث تكون الدبابات وعربات القتال وغيرها من المركبات القتالية، مما يستدعي مزيدا من الاهتمام.
تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصورا لرجل إطفاء من منطقة "ياقوتيا" الروسية، وقد غطته طبقة من الجليد.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لمتزلج تعرض لإنهيار ثلجي خلال تزلجه على منحدرات كولورادو الأمريكية.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر دبا يتصرف بشكل غريب بعد إطلاق سراحه.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)