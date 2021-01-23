سيارة تطير على حشد من المشاهدين في سباق رالي على الثلج.. فيديو

من المعروف أن المركبات المدرعة تشكل خطرا كبيرا حتى في وقت السلم. وليس عبثا أن يتم تثبيت إشارات التحذير في مناطق التدريب العسكري حيث تكون الدبابات وعربات القتال وغيرها من المركبات القتالية، مما يستدعي مزيدا من الاهتمام.