عاملان في مصنع ألبان تركي يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل لـ15 عام بسبب الاستحمام بالحليب..فيديو

يواجه عاملان تركيان في مصنع للألبان عقوبة السجن لـ15 عاما، بعدما طالب الإدعاء العام بفرض عقوبة تراوحت من سنتين الى 15 عاما.

وتعود أحداث القصة الى انتشار مقطع مصور يظهر قيام أحد عمال المصنع بملء خزان بالحليب والماء الساخن ليغطس فيه ليأخذ حماما.

بينما قام العامل الأخير بتصويره، بحسب ما نقلت صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية.

وقال المتهمان إن ما قاما به كان مجرد "مزحة"، لحتجز السلطات المحلية العمال ولتقوم بفرض غرامة على المصنع.